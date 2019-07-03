Моральний фіговий листочок, або Про що мовчить автор закону про матюки

За словами Ірени Карпи, вказувати, як людям дозволено висловлюватися в соцмережах – це цензура і фашизм / Главред

Народний депутат Ольга Богомолець внесла до Верховної Ради законопроект "Про протидію лихослів’ю", або "дематюкацію мови".

А можна, щоби затверджений список "недозволених слів" для нас чітко, з інтонацією і всіма фонетичними правилами продекламували з трибуни?.. Вимагаю це як виборець, ласий до хліба й видовищ, і як українська письменниця, що потребує від високих моралістів наставляння на шлях істини. (БУ-ГА-ГА!)

Про книжки наче не йдеться, але дуже розпливчато вказано на Інтернет: отже, якщо знайдуть онлайн книгу Жадана, Подерев’янського, Андруховича, Шиян і ледь не кожного українського письменника, що не цурається вживання обсценної лексики як частини розмовної мови, то це підсудна справа?.. І хто відповідатиме: автор, видавець чи дистриб’ютор, гм?

А якщо серйозно, то вже традиційно український політикум славиться тим, що прикриває моральним фіговим листочком якісь свої геть брудні оборудки. Секс та всі його похідні – найкращий подразник для уваги суспільства. Преса й активісти (от як ви і я) кидаємося коментувати черговий маразм, поки за нашими спинами щось крадеться, "рішається", відмивається.

Читайте такжеЗакон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексикуНе вірю я у "скрєпи", ви вже вибачте. Телепростір максимум вживає питоме українське слово "срака" (і то лише моє улюблене "телебачення Торонто", без поняття, чи вони є поза інтернетом), а вже вказувати, як людям дозволено висловлюватися в соцмережах – це цензура і фашизм.

Авторка законопроекту у пояснювальній записці наводить такий аргумент: "Українцям історично була чужа примітивна брудна лайка. Вона прийшла у нашу мову як запозичення з російської культури".

Гммм... Нехай почитає оригінал листа запорожців турецькому султану. У нас же люблять козаків за еталон національної моралі ставити? Так от, там прямим текстом говориться: "Самого гаспида внук і нашого х…я крюк". Нежданчик такий!:)

І ще більший нежданчик – перевірка наявності тих самих слів у інших слов`янських мовах. Вони теж, на думку моралістів, пішли з російської, чи шо?..

В такому випадку висуваю зустрічне звинувачення – у пропаганді ідеї "руського міра".

Ірена Карпа, письменниця, співачка гурту Qarpa, культурний дипломат, спеціально для Главреду