В ГПУ признались в сотрудничестве с Россией: подробности

Виталий Касько / УНИАН

В Генеральной прокуратуре Украины признались, что сотрудничают с Российской Федерацией. По словам первого заместителя генерального прокурора Виталия Касько, сотрудничество проходит только по делам, не имеющим политического подтекста.

Так, сотрудник ГПУ объяснил, что контакты с РФ проходят только уголовным, экономически делам и преступлениям или насилием.

"Мы решили, что, когда речь идет об общекриминальной, экономической или насильственной преступности, мы сотрудничаем. Если же это политически-сенситивный кейс, отказываем или в экстрадиции, или в правовой помощи", - рассказал Касько в интервью изданию theБабель.

При этом он уточнил, что сотрудничество с российскими правоохранителями в 2014 году было приостановлено, но позже его частично возобновили, чтобы преступники из РФ не скрывались на украинской территории.

Как ранее сообщал Главред, в аэропорту Борисполь пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении ряда преступлений.