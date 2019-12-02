"Расстреляли зеленый коридор в Иловайске": ГПУ готовит подозрения российским военным

ГПУ готовит подозрения российским военным по делу Иловайска / Reuters

Генеральная прокуратура Украины готовиться объявить новые подозрения в деле расследования Иловайской трагедии, рассказал главный военный прокурор Виктор Чумак, который ранее рассказал, какой подлый трюк россияне планировали с украинскими кораблями.

"Полгода - это точно еще. Но я снова говорю, дело расследовалось как преступления, совершенные РФ с целью ведения агрессивной войны против Украины. И это квалификация этого дела. Оно не расследовалось как халатность, служебная халатность или военные какие-то преступления", - отметил он.

При этом Чумак уточнил, что в деле есть подозрения российским военным. В то же время подозрения для украинских чиновников отсутствуют.

"Дело расследовалось исключительно в этом направлении, в контексте агрессивной войны против Украины", - сказала он в интервью ВВС-Украина.

Как известно, трагедия в Иловайске произошла в августе 2014 года. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери.

По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 - получили ранения, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.

Читайте такжеВ Иловайском сражении воевали российские танки – международные расследователиНапомним, ранее бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что на самом деле произошло в Иловайске.

Муженко отметил, что все происходило в рамках оперативной группы, созданной во главе с генералом Русланом Хомчаком. По словам Муженко, в период 24-25 августа 2014 года произошло вторжение российских регулярных войск. Тогда возникла проблема вывода украинских подразделений, и глава РФ Владимир Путин предложил выход через "зеленый коридор".

"Я получил соответствующие указания от президента Украины относительно проведения переговоров с военным руководством России по согласованию условий, способов, а также маршрутов выхода под соответствующие гарантии", – рассказал Муженко.