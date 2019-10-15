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Муженко рассказал всю правду об Иловайском котле

15 октября 2019, 11:20

Иловайск не был стратегическим объектом, а его освобождение было больше операцией добровольческих подразделений и подразделений МВД при поддержке ВСУ.

Муженко
Виктор Муженко рассказал о событиях под Иловайском в августе 2014 года / УНИАН

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что на самом деле произошло в Иловайске в августе 2014-го, когда по официальным данным погибли 220 украинских военных.

По словам Муженко, Иловайск изначально не был стратегическим объектом. Освобождение города – это была больше операция добровольческих подразделений и подразделений МВД при поддержке и обеспечении Вооруженных сил.

"Состав практически всех подразделений МВД, которые были задействованы в этой операции, не подчинялся штабу АТО. Мы и де-факто, и де-юре не имели права отдавать какие-то распоряжения и осуществлять управление. То есть давать команды и требовать каких-то действий", – рассказал Муженко в интервью 24 каналу.

Экс-начальник Генштаба ВСУ отметил, что все происходило в рамках оперативной группы, созданной во главе с генералом Русланом Хомчаком. По словам Муженко, в период 24-25 августа 2014 года произошло вторжение российских регулярных войск. Тогда возникла проблема вывода украинских подразделений, и глава РФ Владимир Путин предложил выход через "зеленый коридор".

"Я получил соответствующие указания от президента Украины относительно проведения переговоров с военным руководством России по согласованию условий, способов, а также маршрутов выхода под соответствующие гарантии", – рассказал Муженко.

Читайте также"До победы оставался месяц": Муженко рассказал о надеждах лета-2014"Обсуждались несколько условий: выход под гарантии, с техникой и вооружением. Но ночью на меня вышел первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал Богдановский, сказав, что условие одно: могут разрешить выход, только если технику и вооружение оставим. Мы на эти условия согласиться не могли. И не согласились, по большому счету", – подчеркнул он.

Несмотря на то, что военные должны были выходить из окружения в ночь с 28 на 29 августа в три часа ночи, отвод пришлось перенести на утро, так как Хомчак не успел сосредоточить все подразделения в исходных районах.

На начальном этапе выхода колонны сопровождали российские военнослужащие на российской технике: "Сопровождались примерно где-то до первой трети маршрута. После того они отошли и наши подразделения уже самостоятельно передвигались по определенным маршрутам". Причем это были пошагово согласованные маршруты.

"Но по непонятным мне причинам уже днем (начало движения было примерно в 8:30) было принято решение о выходе именно по тем маршрутам. И засады, в которые попали наши подразделения, привели к большим потерям", – рассказал Муженко.

Напомним,  еще в апреле 2019 года в команде Владимира Зеленского обещали раскрыть всю правду о событиях, которые происходили в 2014 году во время захвата Крыма,  а также о том, что привело к Дебальцевскому и Иловайскому котлам. 

Как известно, в конце августа 2014 бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 - получили ранения, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ввел новый памятный день в Украине – День памяти защитников Украины. Памятная дата будет отмечаться ежегодно 29 августа, поскольку в этот день в 2014 году под Иловайском погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.

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