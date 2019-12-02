Военный прокурор рассказал, какой подлый трюк россияне планировали с украинскими кораблями

Виктор Чумак / УНИАН

Россияне совершали попытку возвратить украинские военные корабли, захваченные в ноябре 2018-го в Керченском проливе, в статусе вещественных доказательств по открытому Москвой уголовному делу.

С таким заявлением выступил замгенрокурора и главный военной прокурор Виктор Чумак в интервью порталу BBC.

По словам Чумака, украинская сторона не пошла на требования Москвы - в конечном итоге корабли были возвращены Киеву в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Далее, главный военный прокурор заявил о том, что корабли (Бердянск, Никополь, Яны-Капу) были приняты Украиной в крайне плохом состоянии, будет открыто уголовное дело о разворовывании госимущества.

Напомним, ранее предшественник Чумака Анатолий Матиос рассказал, что на кораблях, которые Россия передала Украине, отсутствует целый ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехнику. Кроме того, исчезло оружие, боеприпасы, документация. Позднее один из бывших узников Кремля, украинский военный моряк Андрей Ейдер заявил о том, что с кораблей русские похитили все - даже его собственные б/у трусы.