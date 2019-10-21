"Есть свидетели": Чумак пролил свет на амнистию боевиков

Виктор Чумак / Главред

В последние время очень много разговоров вокруг возможной амнистии боевиков на Донбассе. Главный военный прокурор Виктор Чумак уточнил, кто и при каких условиях может рассчитывать на помилование.

По его словам, под амнистию могут попасть только те, кто не совершил тяжких или особо тяжких преступлений.

"Был на блокпосту - будет амнистия. Расстреливал людей, убивал, шпионил - не будет амнистии. Все. Дежурил на позициях, но не участвовал в активной фазе - не будет амнистии", - заявил Чумак в интервью изданию Цензор. НЕТ

В то же время он считает, что отследить действия каждого человека, который живет на оккупированных Российской Федерацией территориях, вполне возможно.

"Есть свидетели, которые будут знать, где находился и что делал. Есть же конкретные эпизоды и конкретные периоды боевых действий, которые были активными. Там участвовали соответствующие подразделения, в которых были соответствующие люди. Кто эти люди, знают и с той, и с этой стороны", - подчеркнул военные прокурор.

Напомним, что замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о принятии всех законах об амнистии в рамках выполнения минских соглашений.