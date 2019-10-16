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Украина не пойдет: нардеп сделал жесткое заявление по Донбассу

16 октября 2019, 15:51

Богдан Яременко прокомментировал требование Минска по боевикам.

Богдан Яременко
Богдан Яременко / Главред

Один из самых обсуждаемых вопросов в разрезе деоккупации Донбасса – судьба боевиков. По мнению глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает, что Украина никогда не пойдет на безусловную амнистию.

"Амнистия является одним из ключевых отдельных пунктов Минских договоренностей. Согласившись на невероятно неправильный тезис в Минских договоренностях-2 украинская власть и дипломатия во главе с президентом Порошенко предпринимала усилия для пересмотра прочтения этого... там есть достаточно грубая фраза, что "Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе", это не так", - цитирует УНИАН Яременко.

По его словам, Украина не может отвергнуть общий принцип права, а именно неотвратимость наказания.

"Неотвратимость наказания для тех, кто совершил военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию", - заявил нардеп.

При этом он указал что необходимо определить правовой статус участников бандформирований, не совершавших преступлений, но "могут подвергаться моральному осуждению".

"Могут быть составлены отдельные процедуры в украинском законодательстве, которые будут предусматривать явку с повинной или признание своей вины, автоматическая отмена необходимости нести наказание или осуждение за то, что было осуществлено. Это определенные элементы и амнистии, и примирения. Но это не касается тех, кто причастен к убийствам, к крови", - объяснил глава парламентского комитета.

Также Яременко отметил, что закон об амнистии является требованием Кремля и РФ от него не откажется.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил суть "формулы Штайнмайера" и вариант с амнистией боевиков.

Донбасс боевики Россия Яременко амнистия
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