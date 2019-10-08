Пристайко рассказал о шансах боевиков Донбасса оказаться в Раде

Условные "моторолы" не смогут стать депутатами парламента, заверил глава МИД.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который описал три сценария относительно Донбасса, прокомментировал так называемые "красные линии" по вопросам безопасности.
Приоритет украинского правительства – это безопасность, суверенитет, территориальная целостность Украины, а также возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева. Об этом глава МИД заявил 7 октября в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.
Еще одна политическая "красная линия" состоит в том, что в случае проведения деоккупации и реинтеграции ныне оккупированной части Донбасса боевики не смогут получить депутатский мандат.
"Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся (…) Не сядут рядом с депутатами Рады. Это политическая "красная линия", их очень много. И в рамках этих линий происходит процесс политического обсуждения", - заявил Пристайко.
Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате". По его словам, в этом процессе будут принимать участие не только все ветви власти, но и общественность.