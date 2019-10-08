Пристайко рассказал о шансах боевиков Донбасса оказаться в Раде

Вадим Пристайко назвал "красные линии" правительства Украины / скриншот

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который описал три сценария относительно Донбасса, прокомментировал так называемые "красные линии" по вопросам безопасности.

Приоритет украинского правительства – это безопасность, суверенитет, территориальная целостность Украины, а также возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева. Об этом глава МИД заявил 7 октября в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Еще одна политическая "красная линия" состоит в том, что в случае проведения деоккупации и реинтеграции ныне оккупированной части Донбасса боевики не смогут получить депутатский мандат.

"Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся (…) Не сядут рядом с депутатами Рады. Это политическая "красная линия", их очень много. И в рамках этих линий происходит процесс политического обсуждения", - заявил Пристайко.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате". По его словам, в этом процессе будут принимать участие не только все ветви власти, но и общественность.