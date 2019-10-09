Министр обороны прокомментировал амнистию боевикам "Л/ДНР" по Минским соглашениям

Боевики ДНР / Reuters

Боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" могут не расчитывать на амнистию и на снисходительное к себе отношение.

С таким заявлением в среду, 9 октября, выступил Андрей Загороднюк, сообщает агентство "Укринформ".

По его словам, несмотря на то, что в Минских соглашениях значится вариант амнистии для боевиков, не совершавших тяжких преступлений, сейчас всем очевидно, что эти документы подписывались еще в 2014-м под давлением.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особом снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирования ситуации на Донбассе – Главред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников. Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления", – заявил Загороднюк.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил суть "формулы Штайнмайера" и вариант с амнистией боевиков.