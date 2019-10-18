  1. Главная
  3. Политика

Украина разделалась с законами по амнистии для Донбасса

18 октября 2019, 12:26

В МИД Украины объяснили, кому на Донбассе на амнистию рассчитывать не приходится.

Украина покончила с законами по амнистии в рамках минских соглашений
Украина покончила с законами по амнистии в рамках минских соглашений / УНИАН

Все законы об амнистии в рамках выполнения минских соглашений Киев уже принял.

"На сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договоренностей", — цитирует УНИАН слова замглавы МИД Украины Василия Боднара.

Чиновник подчеркнул, что начать процедуру амнистии станет возможно лишь после избрания "легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после восстановления суверенитета Украины".

При этом на амнистию не могут рассчитывать лица, причастные к авиакатастрофе малайзийского Боинга.

Ранее Боднар сообщил, что Россия выдвинула наглые требования по Донбассу. Российская сторона в Минске требует введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате".

Также глава парламента пообещал, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна "красная линия", от которых зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс закон амнистия война на Донбассе Минские соглашения Василий Боднар
Сейчас вы просматриваете новость «Украина разделалась с законами по амнистии для Донбасса». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:38
Нацотбор на Евровидение 2020: назвали наказание за гастроли в России
12:36
Разведение сил откложено: Украина строит новые позиции на Донбассе Видео
12:26
Украина разделалась с законами по амнистии для Донбасса Видео
12:13
В Киеве на Майдане разбирают скандальный "курятник", опубликованы фото Фото
12:04
Россия выдвинула наглые требования по Донбассу
11:56
У Гончарука объяснили невозможность отсоединения от энергосистемы РФ
11:52
"Мощный энергетический посыл": Анастасия Заворотнюк лечится молитвой
11:35
"Прочтем курс лекций": в РФ ответили на инициативу Рады по возвращению Кубани
11:34
"По сути, братья": Сенцов сделал неожиданное заявление о россиянах
11:13
Белый дом давил на Украину – посол США Видео
10:47
Когда закончится бабье лето 2019: синоптик дал точный прогноз погоды
10:42
Что даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФ мнение
10:41
Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены Видео
10:41
В Польше опровергли хвастливое заявление Нафтогаза о росте импорта газа Видео
10:26
British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина
10:04
У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину Видео
09:55
Взрыв на химическом заводе под Ровно: люди жалуются на жуткую вонь Фото Видео
09:46
Гладковский обязан пройти все опущенческие ступени до самого низа мнение
09:30
Сериал Великі Вуйки: 7 и 8 серия смотреть онлайн Видео
09:30
Волынец рассказал, как рост стоимости железной руды приведет к росту трудовой миграции
09:29
Пашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – Рябошапка Видео
09:22
Военный эксперт рассказал, когда введут миротворцев ООН на Донбасс
09:16
"Мощное пламя": в Киеве горела высотка, опубликованы фото и видео Фото
08:59
"Минск – это мертворожденное дитя": эксперт назвал ключ к урегулированию конфликта на Донбассе
08:48
Журналист анонсировал приезд Сенцова в Европарламент: названы дата и цель
08:38
Стадион - так стадион, или Почему Путин согласится на условия Киева по Донбассу мнение
08:32
Рябошапка рассказал, в каких преступлениях подозревают Гладковского
08:02
Глава Минэнерго США, который оказывал влияние на Нафтогаз, уйдет в отставку
07:25
Соратник Порошенко Кононенко выехал из Украины и вернется нескоро
06:56
Расследование против Байдена: у Трампа признали, что давили на Украину
06:54
Спасательный круг для Украины: что будет после провальной встречи в Минске мнение
06:30
Пневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппа Видео
06:18
Как отмечается День повара и День пищевика 2019: что подарить пекарю
05:59
Астролог указал на самое уязвимое место Козерога
05:40
Чат с политологом Юрием Романенко
05:36
"Путин добьется своих целей": Зеленского предостерегли об опасности
05:08
Сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов
04:38
Играют, как кот с мышкой: Кравчук рассказал, может ли Украина верить Западу
04:01
Геморрой: эксперт рассказала о причинах, симптомах, лечении
03:16
"Привычка осталась": в Раде застукали "слугу народа" за распространением билетов
02:35
Психолог "дала рецепт" для преобразования жизни
01:49
Фото с больницы Анастасии Заворотнюк распространяют в сети Фото
01:04
"Сталинская практика доносов": экс-министр оценил закон об обличителях коррупции Видео
00:28
Падает башня: ученые нашли причину внезапной импотенции
00:03
"Немного жестокой любви": Трамп рассказал, как США договорилось с Турцией по Сирии
17 октября, четверг
23:48
Странная забывчивость: СБУ не внесла в санкционный список фирмы путинского олигарха Дерипаски Видео
23:17
Почки и сердце на продажу: в Киеве полиция накрыла торгующую органами клинику
22:53
Игоря Кононенко не выпускают из Борисполя за границу - Лещенко
22:31
"Огромное разочарование": Элтон Джон разнес ремейк Короля Льва
22:15
"Слуга хе*ов": Мосийчук жестко распек нардепа от Слуги народа за интимную переписку в Раде
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять