Украина разделалась с законами по амнистии для Донбасса

Украина покончила с законами по амнистии в рамках минских соглашений / УНИАН

Все законы об амнистии в рамках выполнения минских соглашений Киев уже принял.

"На сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договоренностей", — цитирует УНИАН слова замглавы МИД Украины Василия Боднара.

Чиновник подчеркнул, что начать процедуру амнистии станет возможно лишь после избрания "легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после восстановления суверенитета Украины".

При этом на амнистию не могут рассчитывать лица, причастные к авиакатастрофе малайзийского Боинга.

Ранее Боднар сообщил, что Россия выдвинула наглые требования по Донбассу. Российская сторона в Минске требует введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате".

Также глава парламента пообещал, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна "красная линия", от которых зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.