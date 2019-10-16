  1. Главная
  3. Политика

"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"

16 октября 2019, 15:32

Парубий громогласно заявил, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах.

Парубий было весело
Парубийрассказал об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР" / УНИАН

Экс-спикер украинского парламента Андрей Парубий, который ранее защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся,  заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существует договоренность о принятии закона об амнистии террористов "Л/ДНР".

"Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах (без сроков, когда они будут проведены согласно Закону о выборах), и об особом статусе (без условий и без терминов)", — высказался Парубий в интервью радио Новое время.

При этом Парубий уточнил, что что соответствующие условия навязывались Украине "некоторыми политиками" и ранее — в том числе и лично ему.

"В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть [ситуация], когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года. Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись", — особо отметил бывший глава парламента.

Отметим, украинцы на слова Парубия реагируют крайне негативно, то и дело спрашивают, чем он занимался 5 лет.

"Создание новости из отхаркивания этого шепелявого должно стать моветоном ;)", - сказал пользователь Сети.

 "У Парубия есть серьезный документ о невменяемости, это справка с психушки. Поэтому всю информацию исходящую от него, надо сеять и серьезно проверять", -  убежден Валерий Бирский.

"Андрій Парубій: "Не можна, щоб Верховна Рада перетворилася на підрозділ офісу президента", якщо тільки це не президент Порошенко", - добавил некий Гордон Шамвей.

В то же время на своей страинце в Фейсбук Парубий обвинил действующую власть  в капитуляции. В ответ тоже получил много вопросов.

"А хто здав Крим в 2014? Чи по вашому це було дешево і це не була капітуляція? Чи ви про Крим вже забули?", - вопрошает Юлия Ярмаркина.

"Пане Андрій про яку капітуляцію ви пишете? Про ті угоди 2015, що ваш "годувальник" Порошенко разом з вами наприймав?", - уточнил Сергей Бабюк.

"То чим вимірюється війна за незалежність~позорною сдачею Крима（це ж теж наша земля,чому ніхто не воює）,чи загибеллю нашіх патриотів? Скільки ще треба покласти, щоб ти,суко, зрозумів, що треба домовлятись. Чи мільонами, наворованими тобою та парашником", -  возмутился Юрий Голотынин.

Читайте такжеПорошенко, Луценко, Парубий: опрос показал степень доверия украинцевНапомним, ранее сообщалось, боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" могут не расчитывать на амнистию и на снисходительное к себе отношение.

С таким заявлением в среду, 9 октября, выступил Андрей Загороднюк.

По его словам, несмотря на то, что в Минских соглашениях значится вариант амнистии для боевиков, не совершавших тяжких преступлений, сейчас всем очевидно, что эти документы подписывались еще в 2014-м под давлением.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особом снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирования ситуации на Донбассе – Главред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников. Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления", – заявил Загороднюк.  

боевики ДНР ЛНР Владимир Зеленский амнистия капитуляция особый статус война на Донбассе Андрей Парубий выборы в ОРДЛО новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:52
"В Украине, как и в России": выяснен уровень толерантности к гомосексуализму
15:51
Украина не пойдет: нардеп сделал жесткое заявление по Донбассу Видео
15:36
Стало лучше: Анастасия Заворотнюк идет на поправку
15:32
"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР" Видео
15:19
"Вы что, националист?": в киевском ВУЗе разгорелся скандал
15:00
Военная операция Турции в Сирии: Эрдоган назвал условия завершения Видео
15:00
Невротик пишется слитно: рецензия на фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" Видео
14:49
Плесень и ужасная мебель: украинцев возмутило состояние больницы
14:44
"Циклон со смешным названием": синоптик объявила, когда похолодает в Украине Видео
14:39
Отсекли 100 должностей в Верховном суде: нардепы приняли судебную реформу Зеленского
14:27
"Жесть": Михаил Кукуюк раскрыл карты после ухода с Танці з зірками Видео
14:17
"Сволочь порошенковская откупится от всех": прокуратура Панамы открыла дело на Портнова
14:04
"3 миллиарда": Криклий отказался останавливать поезда в Россию
13:33
В Одесском СИЗО загадочно погибли заключенные
13:30
"Дурак или министр?": Милованов снова разозлил украинцев
13:28
Зеленский выставил жесткое условие для отвода войск на Донбассе Видео
13:20
Трамп предал курдов - предаст и Украину мнение
13:08
Кремль признался, как обалдел от требования распустить "ЛНР" и "ДНР" Видео
13:07
В США стартовали продажи IQOS
13:04
Национальный отбор на Евровидение 2020: дата проведения и новые правила Видео
13:02
Парадокси політичного дорослішання мнение
12:50
"Україна - це Європа": росСМИ похвалили сборную Украины
12:45
Горняки могут присоединиться к протестам предпринимателей
12:34
"Спасибо Вам, прокурор Рябошапка": в Панаме закрыли дело по офшорным сделкам Порошенко
12:19
"Развлеклись": на Одесчине подростки забили насмерть бездомного Видео
12:18
Всплыла правда о тайном захоронении Анастасии Заворотнюк
11:59
"Переделать под хостел": "пугливому" Дубилету подкинули идею с переездом Кабмина
11:42
"Дичь": в "ДНР" повесили убийство Захарченко на пенсионеров
11:33
"Ничего лишнего": Маша Ефросинина топлес сводит с ума пикантным фото Видео
11:21
Легендарные рокеры Uriah Heep оскандалилась из-за "российских" Киева и Минска
11:14
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе за торги "Львовугля"
11:04
"Закупорить Черное море": российский адмирал рассказал о планах Кремля
10:55
Гороскоп на сегодня: кому ждать встречи со второй половинкой
10:48
В НАБУ завели дело на Луценко
10:40
Чат с политологом Юрием Романенко
10:32
Маркарова улетела в США договариваться с МВФ: подробности
10:24
"Видная и богатая" нардеп от Слуги народа "засветила" в Раде винтажную сумку Chanel Фото
10:01
Почему война на Донбассе будет продолжаться мнение
10:00
"Обманули": в Крыму пожаловались на оккупантов из-за новой "стройки века"
10:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
09:41
"Кастрировать таких баб": на Ровенщине горе-мать кулаками "выбивала жизнь" из младенца Видео
09:10
Журналист сказал, чем Украина может шантажировать Кремль
08:56
"Безумный Трамп" развалит НАТО - Байден Видео
08:42
Роспуск "ЛНР" и "ДНР": в России отреагировали на требование Киева Видео
08:40
Куда ушли миллиарды, или Почему военный сбор нужно отменить мнение
08:21
Снегопады и морозы: какие погодные сюрпризы готовит ноябрь 2019
07:57
Каким будет курс доллара в 2020 году: МВФ дал прогноз
07:29
"Бабье лето" 2019 бьет рекорды: синоптик рассказал, чего ждать от погоды Видео
07:17
Трудовая диджитализация: чем опасна отмена трудовых книжек в Украине
07:03
"Когда же эта мерзость пропадет из Украины?": На Донбассе от пули снайпера погибла 36-летняя девушка-боец
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять