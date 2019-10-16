"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"

Парубийрассказал об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР" / УНИАН

Экс-спикер украинского парламента Андрей Парубий, который ранее защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся, заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существует договоренность о принятии закона об амнистии террористов "Л/ДНР".

"Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах (без сроков, когда они будут проведены согласно Закону о выборах), и об особом статусе (без условий и без терминов)", — высказался Парубий в интервью радио Новое время.

При этом Парубий уточнил, что что соответствующие условия навязывались Украине "некоторыми политиками" и ранее — в том числе и лично ему.

"В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть [ситуация], когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года. Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись", — особо отметил бывший глава парламента.

Отметим, украинцы на слова Парубия реагируют крайне негативно, то и дело спрашивают, чем он занимался 5 лет.

"Создание новости из отхаркивания этого шепелявого должно стать моветоном ;)", - сказал пользователь Сети.

"У Парубия есть серьезный документ о невменяемости, это справка с психушки. Поэтому всю информацию исходящую от него, надо сеять и серьезно проверять", - убежден Валерий Бирский.

"Андрій Парубій: "Не можна, щоб Верховна Рада перетворилася на підрозділ офісу президента", якщо тільки це не президент Порошенко", - добавил некий Гордон Шамвей.

В то же время на своей страинце в Фейсбук Парубий обвинил действующую власть в капитуляции. В ответ тоже получил много вопросов.

"А хто здав Крим в 2014? Чи по вашому це було дешево і це не була капітуляція? Чи ви про Крим вже забули?", - вопрошает Юлия Ярмаркина.

"Пане Андрій про яку капітуляцію ви пишете? Про ті угоди 2015, що ваш "годувальник" Порошенко разом з вами наприймав?", - уточнил Сергей Бабюк.

"То чим вимірюється війна за незалежність~позорною сдачею Крима（це ж теж наша земля,чому ніхто не воює）,чи загибеллю нашіх патриотів? Скільки ще треба покласти, щоб ти,суко, зрозумів, що треба домовлятись. Чи мільонами, наворованими тобою та парашником", - возмутился Юрий Голотынин.

Читайте такжеПорошенко, Луценко, Парубий: опрос показал степень доверия украинцевНапомним, ранее сообщалось, боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" могут не расчитывать на амнистию и на снисходительное к себе отношение.

С таким заявлением в среду, 9 октября, выступил Андрей Загороднюк.

По его словам, несмотря на то, что в Минских соглашениях значится вариант амнистии для боевиков, не совершавших тяжких преступлений, сейчас всем очевидно, что эти документы подписывались еще в 2014-м под давлением.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особом снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирования ситуации на Донбассе – Главред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников. Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления", – заявил Загороднюк.