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"Вот же ж ты картавый кусок говна": Парубий защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся

13 октября 2019, 09:14

Парубий стал на защиту Пашинского и нарвался на бурную критику в Сети.

Парубий
Парубий стал на защиту Пашинского / УНИАН

Депутат Верховной Рады Андрей Парубий, против которого  ранее ГБР завело еще одно уголовное дело, громогласно заявил, что настоящей целью дела Сергея Пашинского является запугивание оппозиции.

"Какие основание бросать за решетку Сергея Пашинского сегодня? Какие основания его изолировать? Не было ни одного доказательства, что он скрывается от следствия", - сказал депутат в эфире телеканала Прямой.

По его мнению, арест - очевидная попытка запугать и самого Пашинского, и других представителей оппозиции.

К слову, позиция Парубия вызвала бурную реакцию в соцсетях.

 "Фигуранты использовали фактор испуга и страха, как механизм в политических состязаниях.Кто то, простите, усрался.  Кто-то наоборот, приобрёл выдержку и стойкость. Ну что. Настало время фигурантов:  А. Приобрести. В. Усраться в клетчатый плед. P. S Сорри за честный слог", - отметил Владимир Медианик.

"Парубию пора начинать переживать.... Со стрельбой на дороге разобрались... Теперь переходим к стрельбе на майдане", - добавил Юрий Гончаров.

"Вначале их нужно в мусорные баки побросать, потом зеленкой полить, мукой позасыпать, ну, что прочувствовали", - сказала Ольга Онищенко.

"Парубию лучше было бы вообще затихариться и вафельницу свою не открывать. Бо хер залетит)", - убежден Андрей Андреевич.

"Боятся, что выйдет наружу правда за снайперов на Майдане, заживо сожоный актив в доме профсоюзов на Майдане и протестующих в Одессе и т.д...", - отметил некто под ником Андрей.

Добавим, что на защиту Пашинского Андрей Парубий написал несколько дней назад сообщение на своей странице в Facebook, за что украинцы тоже набросились на него.

"А что плохого, если вы все станете нищими и массово рассаженными по колониям?", - вопрошает Дмитрий Романов.

"Невже Ви гадаєте, що хтось тут поспівчуває Пашинському?! Той стільки лиха наробив, так дискредитував владу, депутатський статус, що просто дивно читати який він біленький і пухнастенький. Втім, що чекати від А. Парубія, який мав би бути номером першим у парламентсько-президентській республіці, у патріотичному русі, а став опорою грабіжників та шахраїв...", - отметил  Виталий Бабенко.

"Вот жеж ты картавый кусок говна", - добавил Михаил Лапутин.

"Ооооо... Пан Парубій спікся. Ніяк не розумію як можна захищати таку відверту сволоту, як Пашинський. Відписуюсь. Бувайте здорові, пане Андрію", - подчеркнул Сергей Григорчук.

Читайте также"Путин лысого хера не знает": Черновол "горько плачет" из-за ареста "обезьянки" ПашинскогоНапомним, ранее В субботу, 12 октября, юрист Андрей Портнов опубликовал аудиофайл, фигурантом коророго является Сергей Пашинский.

"Друзья, ещё раз публикую аудиофайл разговора Пашинского, где он хвастается, как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, оскорблял и давал задания главе НАБУ, называл Посла иностранного государства проституткой, а бывшего Генерального прокурора гомосексуалистом.

Это важно, чтобы ещё раз подчеркнуть собирательный образ этого члена преступного сообщества Порошенко-Парубия. Уверен, что в ближайшее десятилетие ему не нужно выходить из тюрьмы", - отметил Портнов на своей странице в Facebook.

Майдан угроза защита Сергей Пашинский Андрей Портнов Андрей Парубий новости Украины
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