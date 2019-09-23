ГБР завело еще одно уголовное дело против Парубия

ГБР завело против Андрея Парубия уголовное дело / УНИАН

Сотрудники Госбюро расследований открыли против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия уголовное дело по организации "массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе.

Экс-спикеру классифицируют "факт создания и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы". Документ, подтверждающий это, выложил у себя в Facebook сам Парубий.

"Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок о "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями" Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступной противодействие государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д.", - написал Парубий.

Он добавил, что в 2014 году делал все, чтобы остановить "русскую весну" на юге Украины.

"Но, по поводу этого зазеркального абсурда должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - заявил экс-спикер.

Ранее в ГБР завели дело против Андрея Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.