Казнили украинцев: ГПУ "настучали" на РФ в Международный уголовный суд

Война на Донбассе / radiosvoboda.org

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Международный уголовный суд. Причиной обращения стали военные преступления во время боев за Иловайск и Дебальцево.

По данным ГПУ, в указанный период пророссийская организованная группа Казачий союз "Область войска Донского" провела девять казней украинцев.

"Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену. В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований", - рассказали в пресс-службе генпрокуратуры.

Отмечается, что ГПУ направила в МУС всего пять сообщений о преступлениях на Донбассе. Фигурантам документов были и главари боевиков, в том числе Игорь Гиркин (Стрелков), Александр Захарченко, Игорь Безлер.

Как ранее сообщал Главред, Объединенная следственная группа обнародовала новые доказательства причастности Российской Федерации к гибели почти 300 человек.