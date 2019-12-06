"Звонят из регионов": Разумков отругал депутатов за безобразие

Дмитрий Разумков заявил, что люди возмущены поведением депутатов / Фото: УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему поступают звонки от украинцев, которые не скрывают своего недовольства поведением депутатов.

"Звонят из регионов и говорят, что безобразие происходит, когда выступает министр, а народные депутаты ходят и, мягко говоря, ведут себя не как государственные деятели", - обратился Разумков к депутатам во время заседания парламента.

По словам спикера, в частности, поступил звонок из Луганской области.

"Попросил, чтобы глава Верховной Рады обратился к народным депутатам — чтобы они по-другому относились к своим коллегам из министерств", - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, Разумков объяснил, почему падает рейтинг законодательного органа власти.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал свое мнение относительно возможного роспуска парламента девятого созыва и проведения досрочных выборов.