Разумков опустил на землю своего российского коллегу за мечты о развале Украины

Разумков ответил Володину о развале Украины / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее напомнил о "красных линиях" по Донбассу, высказался о заявлении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности потери Украиной нескольких областей из-за "национализма и притеснения малых народов".

Разумков подчеркнул, что некоторые могут "мечтать" о развале Украины, но парламент и другие органы власти будут прилагать максимум усилий для консолидации украинского общества.

"Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, утрачиваться еще какие-то территории, то это лишь мечты. Мы как государство, как Верховная Рада будем прилагать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество", - подчеркнул Разумков.

Напомним:

1 декабря заместитель главы украинского МИД Василий Боднар отреагировал на слова вице-спикера Госдумы РФ Вячеслова Володина о вероятном выходе нескольких областей из состава Украины.

"Формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Зато, в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, "большими" и "малыми" правами", - написал он в Facebook.

1 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Вячеслава Володина "русским дураком".

Таким образом он прокомментировал заявление Володина о том, что Украина может потерять часть своей территории.

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - написал Аваков в своем Фейсбуке.