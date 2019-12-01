"Тянет на криминал": в МИД Украины возмущены угрозами спикера Госдумы Володина

Слова Володина возмутили украинское МИД / Knews.kg

Заместитель главы украинского МИД Василий Боднар заявил, что слова вице-спикера Госдумы РФ Вячеслова Володина о вероятном выходе нескольких областей из состава Украины являются классическим образцом манипуляций, которыми традиционно пользуется Кремль.

"Формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Зато, в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, "большими" и "малыми" правами", - написал он в Facebook.

По словам Боднара, провокационный тон заявления российского политика вполне укладывается в логику гибридной агрессии России против Украины.

"Очевидно стремление разжечь межнациональную вражду в Украине. Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. Например, русское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав", - подчеркнул дипломат.

Читайте также"Бред и посмешище": в Сети ответили спикеру Госдумы, накаркавшему Украине потерю областейКак отметил замглавы МИД, украинская идентичность в России терпит гонения, поскольку отсутствуют школы, закрываются библиотеки, в тюрьмах содержаться политузники. Он добавил, что аналогичное отношение наблюдается и к крымскотатарской народности в аннексированном Крыму.

"Таким образом, настоящая цель заявления Володина - это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России. Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал!" – подытожил он.

Напомним, ранее Володин прокомментировал закон об украинском языке и пришел к выводу о том, что если в Украине сохранится "национализм и притеснение малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.

Затем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал спикера Государственной думы России Вячеслава Володина "русским дураком".