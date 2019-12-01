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"Тянет на криминал": в МИД Украины возмущены угрозами спикера Госдумы Володина

1 декабря 2019, 22:54

В ведомстве полагают, что Кремль пытается разжечь в Украине межнациональную рознь.

Вячеслав Володин
Слова Володина возмутили украинское МИД / Knews.kg

Заместитель главы украинского МИД Василий Боднар заявил, что слова вице-спикера Госдумы РФ Вячеслова Володина о вероятном выходе нескольких областей из состава Украины являются классическим образцом манипуляций, которыми традиционно пользуется Кремль.

"Формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Зато, в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, "большими" и "малыми" правами", - написал он в Facebook.

По словам Боднара, провокационный тон заявления российского политика вполне укладывается в логику гибридной агрессии России против Украины.

"Очевидно стремление разжечь межнациональную вражду в Украине. Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. Например, русское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав", - подчеркнул дипломат.

Читайте также"Бред и посмешище": в Сети ответили спикеру Госдумы, накаркавшему Украине потерю областейКак отметил замглавы МИД, украинская идентичность в России терпит гонения, поскольку отсутствуют школы, закрываются библиотеки, в тюрьмах содержаться политузники. Он добавил, что аналогичное отношение наблюдается и к крымскотатарской народности в аннексированном Крыму.

"Таким образом, настоящая цель заявления Володина - это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России. Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал!" – подытожил он.

Напомним, ранее Володин прокомментировал закон об украинском языке и пришел к выводу о том, что если в Украине сохранится "национализм и притеснение малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.

Затем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал спикера Государственной думы России Вячеслава Володина "русским дураком".

МИД Госдума РФ Василий Боднар Вячеслав Володин новости Украины и мира
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