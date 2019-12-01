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"Примем пару областей РФ": в Кабмине потроллили грозившего Украине спикера Госдумы

1 декабря 2019, 20:58

Дмитрий Кулеба ответил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Д.Кулебы

Украина готова принять в свой состав несколько областей, входящих в состав России, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Таким образом он ответил на угрозу спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что якобы возможен выход ряда областей из состава Украины.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет", - написал Кулеба в Twitter.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина "готова принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".

Он также сопроводил свой пост исторической картой с изображением ряда регионов России, ранее входивших в состав Украины.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал спикера Государственной думы России Вячеслава Володина "русским дураком".

Россия Госдума РФ Дмитрий Кулеба Вячеслав Володин Украина
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