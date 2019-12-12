Драка в Раде: участники побоища назвали причину конфликта

В Раде устроили драку / Скриншот

Участники драки в Верховной Раде, которая произошла на заседании комитета по аграрной и земельной политике, рассказали противоположные версии конфликта.

В частности, народный депутат от Слуги народа Андрей Богданец заявил, что представители партии Свобода напали на него вчетвером, и теперь он в больнице с многочисленными ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

В свою очередь бывшие нардепы Игорь Мирошниченко и Эдуард Леонов рассказывают противоположную версию, передает ТСН.

Представители партии Свобода утверждают, что "слуга народа" спровоцировал драку, набросившись на них первым.

Отметим, что пользователи в Сети бурно отреагировали на драку в Раде:

"Какой позор , куда нам в Европу с такими варварами и дибилами, стыдно за страну", "Позорище", "Грёбанные мудаки с конём во главе, идите на хрен!", "Какая Европа с такими недоношенными . Позор просто бандиты в парламенте", "Щось слабо, кровi не видно", - пишут в комментариях.

Напомним, в пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили об открытии дела из-за стычки между "слугой народа" Андреем Богданцем и активистами ВО Свобода Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко. Производство начато по части 2 статьи 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины.