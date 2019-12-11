Избитый из-за земли "слуга народа" угодил в больницу, а полиция открыла дело

Драка в Раде / скриншот

В Верховной Раде в среду, 11 декабря, произошла драка во время заседания аграрного комитета. Народный депутат VII созыва от партии ВО Свобода Юрий Сиротюк назвал причину инцидента.

"Разве это драка? Пытался спросить у него (нардепа от "Слуги народа" Богданца, - ред.), где он воевал, на какой позиции, почему прикрывается погибшими сечевиками", - написал Сиротюк в Facebook.

При этом заместитель председателя парламентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала, что нардеп Андрей Богданец попал в больницу после потасовки. По ее словам, медики подозревают у пострадавшего депутата сотрясение мозга.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости какого-либо давления на народных депутатов во время обсуждения и принятия государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы", - сообщила Кравчук в Facebook.

В свою очередь в пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили об открытии дела из-за стычки между "слугой народа" Андреем Богданцем и активистами ВО Свобода Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко. Производство начато по части 2 статьи 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Главред, во время заседания аграрного комитета в момент рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли произошла драка в стенах Верховной Рады.