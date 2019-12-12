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Драка в Раде: задержаны двое свободовцев, еще один – в розыске

12 декабря 2019, 10:53

Экс-нардеп от Свободы Эдуард Леонов находится в розыске.

Алексей Кайда
Алексей Кайда / 0352.com.ua

Правоохранители задержали бывшего народного депутата от Свободы Алексея Кайду, который участвовал в драке в аграрном комитете Верховной Рады.

По данным народного депутата от Слуги народа Марьяна Заблоцкого, еще один участник драки – экс-нардеп от Свободы Эдуард Леонов находится в розыске.

"Правоохранительные органы задержали Алексея Кайду, который был участником группового нападения на ветерана АТО и народного депутата Андрея Богданца. Сейчас в розыске находится Эдуард Леонов. Кто увидит - не поленитесь пожалуйста сообщить в правоохранительные органы. С меня большая и приятная благодарность. Уверен, нападающих ждут адекватные тюремные сроки", - написал Заблоцкий в Facebook.

Как уточнил лидер Свободы Олег Тягныбок, кроме Кайды, правоохранители задержали еще одного свободовца Олега Куцина.

Алексея Кайду задержали правоохранители / Фейсбук О.Тягнибока

"Сегодня в 05.00, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - написал Тягнибок в Facebook.

Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в помешкання Олег Куцин - командира добровольчої чоти Карпатська січ та Олексій Кайда, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання. Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету. Олексія Кайду намагаються забрати до Печерського райвідділку поліції.

Опубліковано Олегом Тягнибоком Середа, 11 грудня 2019 р.

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Напомним, в пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили об открытии дела из-за стычки в Раде. Производство начато по части 2 статьи 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины.

Верховная Рада Свобода драка Олег Тягнибок Алексей Кайда Эдуард Леонов
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