Избиение "слуги народа" в Раде: суд решил судьбу свободовца Кайды

Алексей Кайда в зале суда / Фейсбук О.Тягнибока

Печерский районный суд Киева принял решение по делу о драке в Верховной Раде с участием народного депутата Андрея Богданца.

Суд принял решение отпустить на поруки бывшего народного депутата от Свободы Алексея Кайду, сообщил лидер партии Олег Тягнибок.

"Алексей Кайда - личное поручительство нардепов (решение Печерского суда)", - написал Тягнибок в своем Facebook.

Напомним, в пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили об открытии дела из-за стычки в Раде. Производство начато по части 2 статьи 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины.

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