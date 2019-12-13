В Генштабе приняли решение по предложившему дружбу с боевиками полковнику Ноздрачеву

Алексей Ноздрачев отстранен от службы до окончания расследования / Укринформ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак распорядился о безотлагательном проведении служебного расследования высказываний политического характера полковника Алексея Ноздрачева о реинтеграции с пророссийскими наемниками Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в ВСУ на странице в Facebook, на время проведения служебного расследования полковник Ноздрачев будет отстранен от выполнения своих служебных обязанностей.

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", – говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, Ноздрачев заявил о возможной "реинтеграции" украинских военных с российскими оккупантами на Донбассе. Такое мнение он высказал во время круглого стола 12 декабря в Киеве, говоря о том, что "украинские военные и россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро".

Напомним, ранее украинские военные-срочники зашкварились из-за песни о войне в Чечне.