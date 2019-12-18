"Это огромная ошибка": оккупантов Крыма взбесил закон Зеленского о децентрализации

Оккупационная власть Крыма оценила планы Зеленского лишить Севастополь спецстатуса / Фото pixaby

Оккупантов Крыма разгневал проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, который был внесен в Верховную Раду 13 декабря.

В частности, так называемый глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель уверен, что упоминание Крыма и Севастополя следует исключить из Основного закона Украины. По его мнению, украинская Конституция "устарела почти на шесть лет" и не отвечает современным реалиям, пишут росСМИ.

"Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявил Гемпель.

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Напомним, на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти (регистрационный номер - 2598). В проекте закона отсутствуют какие-либо положения по поводу особых статусов для любых украинских регионов.

Позже первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко пояснил, что в основу закона президента Зеленского была положена Европейская хартия местного самоуправления.