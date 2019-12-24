"Сволочь, свинья антисемитская": Путин похулил поддержавшего Гитлера польского посла

Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, продолжил публичные оправдания советского-нацистского договора (пакта Молотова-Риббентропа).

По мнению Путина, СССР был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с нацистами. Все остальные ведущие европейские страны пошли на такие шаги раньше.

"Да, пакт был подписан, и там был секретный договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым, начиная с 1938 г., когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии. Великобритания и Франция сдали своего союзника и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", – заявил Путин.

Более того, президент РФ решил проехаться по истории, якобы случившейся между Гитлером и польским послом в Варшаве Юзефом Липски. Фюрер нацистов озвучил в разговоре свою идею о том, что нужно всех евреев отправить в африканские колонии.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве", − заявил Путин.

Напомним, ранее в Польском институте национальной памяти распекли Владимира Путина за постоянные попытки реабилитировать германо-советское соглашение 1939 года.