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"Попытка фальсификации": в Польше распекли Путина из-за "отбеливания" СССР

22 декабря 2019, 09:01

Польский институт национальной памяти обвинил президента РФв манипуляции истории.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

В Польше набросились на президента Российской Федерации Владимира Путина, который "присвоил" часть Украины, из-за его высказываний во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря в Москве, о причинах введения войск СССР на польскую территорию перед Второй мировой войной. В Польском институте национальной памяти обвинили российского лидера в манипуляции истории.

"Нынешние попытки России реабилитировать германо-советское соглашение 1939 года и заставить умолчать о его долгосрочных трагических последствиях - не более чем попытка фальсификации истории и защиты политики тоталитарных режимов, жертвами которых стали не только поляки, евреи, литовцы латыши, эстонцы, румыны, финны, украинцы, белорусы и многие другие народы, но и сами россияне. В этот особый день, когда мы отмечаем Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов, мы настоятельно призываем к тому, чтобы трагическая история стала уроком", - говорится в сообщении польского научного учреждения.

При этом польские историки указали, что в межвоенный период Польша заключила два пакта о ненападении: в 1932 году с СССР и в 1934 году с Германией – документы предусматривали полный отказ от войны без протоколов и тайных соглашений.

В то же время, пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1929 года фактически разделил сферы влияния Германии и СССР. Так, 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу после прекращения действия декларации 1934 года, а 17 сентября 1939 года СССР нарушил договор 1932 года своим вторжением в союзе с Гитлером.

Стоит отметить, что польских историков возмутило заявление президента РФ о том, что советские войска зашли в Польшу после того, как правительство утратило контроль над своими вооруженными силами. Кроме того, он попытался оправдать действия СССР, заявив, что "это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении".

Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин отличился крайне странным заявлением об идентичности украинцев.

Россия СССР Польша Вторая мировая война Владимир Путин Адольф Гитлер
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