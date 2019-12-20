"Русские территории": в МИД ответили позарившемуся на украинские земли Путину

Владимир Путин / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы восточная часть Украины и Причерноморье являются "исконными русскими территориями" прокомментировал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

В ходе выступления с трибуны Верховной Рады Украины во время часа вопросов к правительству он осудил "выдумки" российского лидера.

"Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся в историю - кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал представитель МИД Украины.

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Напомним, ранее партия Европейская солидарность обратилась к Владимиру Зеленского с требованием немедленно прореагировать на свежее заявление президента РФ Владимира Путина об "исконно русских территориях".