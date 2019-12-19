"Русские территории": Путин замахнулся на украинское Причерноморье

Владимир Путин / Reuters

В ходе создания СССР к Украине были присоединены "исконно русские территории", заявил президент России Владимир Путин.

"Все Причерноморье, западные земли российский были переданы в Украину со странной формулировкой – для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", - подчеркнул он во время пресс-конференции в Москве.

По его словам, такой шаг был обусловлен тем, что на это была сельская территория, где проживали мелкобуржуазные представители.

"Это странноватое решение, но оно состоялось Это все – наследие государственного строительства Владимира Ленина. Теперь мы с этим разбираемся", - добавил Путин.

Напомним, ранее Путин припугнул "тупиком" в Минских соглашениях.