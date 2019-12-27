Драка в Раде: "свободовца" Кайду отправили под ночной домашний арест

Алексея Кайду отправили под домашний арест / 0352.com.ua

Бывшему народному депутату от Всеукраинского объединения Свобода Алексею Кайде назначена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 12 февраля.

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный по делу о нападении в Верховной Раде на нардепа от Слуги народа Андрея Богданца со стороны экс-нардепов "свободовцев".

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционной жалобы, поданной прокурором и стороной защиты, удовлетворена частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 6:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 включительно", - рассказали в суде.

Напомним, в пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили об открытии дела из-за драки в Раде. Производство начато по части 2 статьи 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины.