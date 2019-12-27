Раздражают успехи и Крымский мост: в России обвинили США во вмешательстве в дела Крыма

В РФ обвинили США во вмешательстве в дела Крыма / из соцсетей

На заявление посольства США в Украине, которое выступило с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом, отреагировал депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек, который ранее рассвирепел из-за слов Помпео о разнице в признании аннексии Россией Крыма и Голанских высот за Израилем .

"Железнодорожное сообщение с одним из регионов России может вызывать лишь радость населения, в первую очередь, крымчан. А заявления американского посольства, хотя вызывают сожаление, тем не менее никак не повлияют на график движения поездов из материковой России на полуостров", — подчеркнул Бальбек.

При этом Бальбек обратил внимание на то, что США "сознательно отвергают всё происходящее в Крыму за последние пять лет".

"Все улучшения, которые сделаны для жителей полуострова, американское посольство воспринимает как повод для протестов. Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия. Впрочем, сами крымчане на эти заявления никакого внимания не обращают", — добавил он.

В то же время крымский политолог Владислав Ганжара назвал вмешательством во внутренние дела России заявление посольства США в Украине.

"Конечно, в очередной раз со стороны США мы видим попытку вмешательства во внутренние дела, что американцы делают регулярно, давая оценку действиям России в Республике Крым, которая является неотъемлемой частью нашей страны и субъектом Российской Федерации", — отметил Ганжара.

По его словам, американцев "раздражают" те успехи, которых Россия достигла в аннексированном Крыму за прошедшие годы.

"Запуск железнодорожной части Крымского моста, который знаменует собой окончание логистической интеграции Крыма в состав России, определяет решение очень многих вопросов, связанных с экономикой и жизнью на полуострове... Крымский мост запущен, он будет успешно функционировать и раздражать американцев", — особо отметил политолог.

Читайте также"Покатушки маразматической бабушки": вояж Путина через Керченский пролив показали на видеоНапомним, ранее сообщалось, в среду, 25 декабря, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост".

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в прокуратуре.