"Идея себя исчерпала": политолог объяснил, в чем угроза НАТО для Украины

Идея евроатлантической интеграции для Украины уже не актуальна, считает Вадим Карасев / УНИАН

Идея евроатлантической интеграции для Украины уже не актуальна, заявил политолог Вадим Карасев.

"Идея НАТО, Евросоюза себя исчерпала", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт акцентировал внимание на необходимости принимать в расчет то, что для РФ вступление Украины в НАТО является "красной линией".

"В этих исторических условиях НАТО для нас, скорее, не генерирует безопасность, а генерирует дополнительные угрозы, не дает развиваться", - добавил Карасев.

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Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не готово принять Украину из-за риска возникновения прямого конфликта с Россией.