Украину не готовы принять в НАТО из-за России

В НАТО не хотят заострять конфликт с РФ / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не готово принять Украину из-за риска возникновения прямого конфликта с Россией.

На форуме по безопасности в канадском Галифакс он подчеркнул, что изначально Североатлантический Альянс создавался для того, чтобы предупреждать конфликты, а не разжигать их.

Свое мнение О'Брайен озвучил, отвечая на вопрос журналистов о том, необходимо ли НАТО защищать Украину от российской агрессии. Он подчеркнул, что данный вопрос не стоит в Альянсе на повестке дня.

"Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", — уточнил он.

Однако советник Трампа подтвердил позицию, что США будут и дальше "стоять вместе с Украиной" в ее противостоянии России.

Как ранее сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина станет членом Альянса. Чтобы приблизиться к членству в Североатлантическом альянсе, Украине следует сфокусироваться на реформах. Кроме того, Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.