Вступление Украины в НАТО и ЕС: Кулеба сделал громкое заявление

Через пять лет Украина должна быть полностью совместима со странами НАТО / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее высказался об отмене санкций против РФ, считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

По его словам, через пять лет Украина должна быть полностью совместима со странами НАТО. Последний шаг, который нужно будет сделать, – получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО.

"Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап – начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание, совместно с Альянсом, потому что интеграция - это двусторонний процесс. И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь", - сказал Кулеба в интервью РБК-Украина.

При это вице-премьер считает вполне реалистичным получение политического решения о начале процедуры вступления Украины в НАТО.

"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - сказал он.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина станет членом Альянса. Чтобы приблизиться к членству в Североатлантическом альянсе, Украине следует сфокусироваться на реформах. Кроме того, Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.