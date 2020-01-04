На Донбассе подорвались двое бойцов – ООС / УНИАН

4 января в зоне проведения операции объединенных сил ранены двое украинских бойцов: они подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Как сообщил пресс-центр ООС, это случилось во время, когда военные перемещались между взводными опорными пунктами.

Сейчас они в больнице, им оказали квалифицированную помощь.

При этом в течение суток режим прекращения огня боевики нарушили один раз – вблизи н.п.Новолуганское. На участках разведения сил и средств №1-3 всё спокойно. Мероприятия по соблюдению режима "Тишина" продолжаются.

Ранее стали известны огромные потери кремлевских наемников на Донбассе. При этом украинский список потерь, как всегда, поименный и публичный, а российская сторона эту информацию скрывает.