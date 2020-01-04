На Донбассе подорвались двое бойцов – ООС

Бойцы ВСУ подорвались на неустановленном взрывном устройстве.
4 января в зоне проведения операции объединенных сил ранены двое украинских бойцов: они подорвались на неустановленном взрывном устройстве.
Как сообщил пресс-центр ООС, это случилось во время, когда военные перемещались между взводными опорными пунктами.
Сейчас они в больнице, им оказали квалифицированную помощь.
При этом в течение суток режим прекращения огня боевики нарушили один раз – вблизи н.п.Новолуганское. На участках разведения сил и средств №1-3 всё спокойно. Мероприятия по соблюдению режима "Тишина" продолжаются.
Ранее стали известны огромные потери кремлевских наемников на Донбассе. При этом украинский список потерь, как всегда, поименный и публичный, а российская сторона эту информацию скрывает.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.