"Будет анархия и самосуд": скандальное дело об убийстве в Каховке передали в область

Все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции.
Резонансное дело об убийстве в новогоднюю ночь мужчины в Каховке Херсонской области с участием копа передано в следственное управление областного главка полиции, заявил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.
"Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - высказался Прокудин.
В то же время в полиции подчеркнули, что граждане, требуя справедливого расследования, жгли шины, бросали камни и использовали пиротехнику.
Прокудин заверил, что событие находится на его личном контроле.
"Данное дело приобрело для города определенный резонанс. Ведь подозреваемый в умышленном убийство на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом", - обратил внимание Прокудин.
Добавим, что в соцсетях в местных группах жители Каховки возмущаются беспределу, который произошел.
"Где не работает закон там будет анархия и самосуд!!!Полиция там где урвать а работать не будет ((Пока всю гниль не убрать.Но эта метостазная опухоль врятли сама уйдет", - пишет Виталия Цыбрий.
"Народ! Мы так привыкли к насилию и БЕЗЗАКОНИЮ ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ в нашей стране ,что забыли о цене ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ! А пытаться оправдывать убийство человека ,пытаться на белое говорить черное - это полнейшая деградация личности ! Убийсво ,причем ,целенаправленное убийство - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ ,как бы не пытались словоблудием приукрасить ситуацию, как бы не пытались манипулировать фактами!", - добавила Татьяна Рожко.
"Боже мой мне не верится что ето происходит в нашей Каховке", - отметила Алена Хоменко.
Читайте такжеДва тела в шкафу: стали известны подробности жуткого убийства в КиевеНапомним, в субботу, 4 января, в Каховке Херсонской области местные жители вышли на акцию протеста у здания районного отделения полиции.
В частности, участники стихийной акции протеста зажгли автомобильные покрышки, а также бросали взрывпакеты и банки с краской в сторону здания райотдела.
По информации, убийство местного жителя произошло после словесной перепалки. При этом свидетелем по делу проходит сотрудник полиции, находившийся на месте убийства.
По данным полиции, убийца был один и оружие также использовалось одно. Свидетеля заставили пройти полиграф. Проверка показала, что полицейский-очевидец в стрельбе не участвовал.