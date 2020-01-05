"Будет анархия и самосуд": скандальное дело об убийстве в Каховке передали в область

Дело об убийстве в Каховке передали в область / most.ks.ua

Резонансное дело об убийстве в новогоднюю ночь мужчины в Каховке Херсонской области с участием копа передано в следственное управление областного главка полиции, заявил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.

"Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - высказался Прокудин.

В то же время в полиции подчеркнули, что граждане, требуя справедливого расследования, жгли шины, бросали камни и использовали пиротехнику.

Прокудин заверил, что событие находится на его личном контроле.

"Данное дело приобрело для города определенный резонанс. Ведь подозреваемый в умышленном убийство на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом", - обратил внимание Прокудин.

Добавим, что в соцсетях в местных группах жители Каховки возмущаются беспределу, который произошел.

"Где не работает закон там будет анархия и самосуд!!!Полиция там где урвать а работать не будет ((Пока всю гниль не убрать.Но эта метостазная опухоль врятли сама уйдет", - пишет Виталия Цыбрий.

"Народ! Мы так привыкли к насилию и БЕЗЗАКОНИЮ ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ в нашей стране ,что забыли о цене ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ! А пытаться оправдывать убийство человека ,пытаться на белое говорить черное - это полнейшая деградация личности ! Убийсво ,причем ,целенаправленное убийство - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ ,как бы не пытались словоблудием приукрасить ситуацию, как бы не пытались манипулировать фактами!", - добавила Татьяна Рожко.

"Боже мой мне не верится что ето происходит в нашей Каховке", - отметила Алена Хоменко.

Читайте такжеДва тела в шкафу: стали известны подробности жуткого убийства в КиевеНапомним, в субботу, 4 января, в Каховке Херсонской области местные жители вышли на акцию протеста у здания районного отделения полиции.

В частности, участники стихийной акции протеста зажгли автомобильные покрышки, а также бросали взрывпакеты и банки с краской в сторону здания райотдела.

По информации, убийство местного жителя произошло после словесной перепалки. При этом свидетелем по делу проходит сотрудник полиции, находившийся на месте убийства.

По данным полиции, убийца был один и оружие также использовалось одно. Свидетеля заставили пройти полиграф. Проверка показала, что полицейский-очевидец в стрельбе не участвовал.