"На войну идут только идиоты": в Херсоне кондуктор троллейбуса устроила сепаратистский скандал

Инцидент произошел в троллейбусе №3 - Иллюстративное фото / Думская

В одном из херсонских троллейбусов, который следует по маршруту №3, разгорелся сепаратистский скандал. Прямо время движения кондуктор общественного транспорта устроила перепалку с пассажирами на патриотические темы.

Общественная активистка Римма Бараненко рассказала в Facebook о своей неприятной поездке в троллейбусе. По ее словам, в какой-то момент она услышала фразу "На войну идут только идиоты!".

"Этого я уже выдержать не могла и громко спросила: "А что это вы говорите? Люди пошли на фронт - защищать таких, как вы. И умирали за вас, и как вы можете так говорить о государстве, в котором живете ?" – обратилась женщина к кондуктору.

В ответ кондуктор ответила: "А где это государство?".

"У меня дар речи отняло... Посоветовала кондукторше поехать в другую страну, если эта ее не устраивает, но не поливать грязью на государственной работе государство, на которое работаешь!" – написала Бараненко.

Назвать свое имя кондуктор отказалась, зато устроила скандал с очередным высказыванием сепаратистских лозунгов, к которому присоединился еще и пассажир троллейбуса. В результате активистка обратилась к руководству депо с призывом провести профилактическую работу с сотрудниками.

В Сети бурно отреагировали на инцидент.

"Гнида...надо с ней "поговорить" ... достали ... пол Херсона таких уродов", - написала Татьяна Якушенко.

"Ну что же, которое руководство, такие и сотрудники ... А кондукторша, это типичный представитель отечественного, вата-люмпен-пролетариата... К сожалению, в Херсоне таких много, и нам еще не раз придется пресекать подобные "проповеди", - отметил Александр Тарасов.

"После такой пропаганды и страдают нормальные люди. Одни уже "проповедовали", поэтому и появился Донбасс. И эти туда же. Никак ума не наберутся. Печально и стыдно за них", - добавила Лиана Мороз.

Напомним, в одесском ВУЗе разгорелся скандал из-за преподавателя, который рассказывал студентам первого курса о том, что "Украину придумали польские масоны".