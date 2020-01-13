"Как петля": украинский посол огрызнулся главе МИД Австрии из-за Северного потока-2

Александр Щерба / ZN.UA

Украинский посол в Австрии Александр Щерба отреагировал на слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга относительно российского газопровода в обход Украина. По словам дипломата, Северный поток-2 для Киева сравним с петлей на шее.

"Господин министр, при всем уважении, Северный поток-2 влияет на интересы Украины так, как петля влияет на дыхание", - написал дипломат в Facebook.

При этом он указал, что нельзя ставить украинскую ГТС в зависимость от "доброй воли" Кремля.

"Не очень хорошая идея прямо сейчас ставить существование украинского трубопровода в зависимость от российской доброй воли. Доброй воли не бывает", - подчеркнул украинский посол.

Как ранее сообщал Главред, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода Северный поток – 2.