На пленках Гончарука соратницу Маркаровой спутали с замом Богдана – журналист

Александра Бетлий / Фейсбук А.Бетлий

Одним из фигурантов скандальных пленок с прослушкой является главный экономист Министерства финансов Александра Бетлий.

Как рассказала журналист Соня Кошкина, именно ее голос приняли за слова заместителя главы Офиса президента Юлии Ковалив.

"Голос не Юли Ковалив. По той простой причине, что ее там не было) проверить - элементарно. Это Александра Бетлий, соратница Маркаровой", - добавила Кошкина в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также"Чудесные нарезки": в Слуге народа оценили скандал с пленками Гончарука

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.