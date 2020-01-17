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"Жутчайший смрад": в Херсоне загадочно умерли два человека

17 января 2020, 03:27

В Херсоне в квартире долго лежали тела двух мужчин.

В Херсоне в квартире обнаружены тела двух мужчин
В Херсоне в квартире найдены тела двух мужчин / Twitter/ NewsUpdate24

В Херсоне в одной из квартир на проспекте Строителей загадочно умерли двое мужчин, они пролежали в жилье больше половины месяца.

Тела буквально сгнили, из квартиры шел "жутчайший смрад", сообщил Херсон типичный.

По его данным, мужчин в квартире нашли мертвыми после того, как местный житель сообщил, что его отец три недели не выходил на связь и не открывал дверь квартиры.

"Двери пришлось взламывать в присутствии стражей порядка… В квартире отыскались тела не только 61-летнего отца горожанина, но и 41- летнего брата его жены", - отмечается в материале.

Издание выяснило, что в жилье не было следов драки, поэтому самая вероятная причина смерти мужчин - отравление, например, алкоголем или сомнительной пищей, в частности, ядовитыми грибами.

Ранее стало известно, что в Оболонском районе Киева на ул. Маршала Малиновского в подвале жилой многоэтажки сантехник нашел тела трех мужчин. По предварительным данным, на телах не обнаружены признаки насильственной смерти.

Херсон тела новости Украины
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