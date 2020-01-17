"Украинская демократия": в ЕС высказались об отставке Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

В Европейском союзе отреагировали на отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, Брюссель продолжит сотрудничать с Киевом независимо от состава правительства.

"Мы имеем - и я лично - очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и в дальнейшем", - рассказал дипломат в комментарии hromadske.

Также он заверил, что отставка Гончарука не повлияет на отношения с ЕС и объемом сотрудничества.

"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - подытожил Маасикас.

Как ранее сообщал Главред, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что политика украинского правительства нацелена на обеспечение интересов внешних сил и спекулятивного иностранного капитала.