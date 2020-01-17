Опрос показал, сколько украинцев готовы выйти на протесты

КМИС выяснил отношение украинцев к протестам / УНИАН

Специалисты Киевского международного института социологии в рамках опроса, проведенного с 1 по 12 декабря 2019 года, выяснили, что 49% украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста.

"В декабре 2019 года в акциях протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины. Уровень вырос по сравнению с 2018 годом (44%)... Готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях практически не изменилась и составляет 11%, а в несанкционированных митингах и демонстрациях даже несколько уменьшилась (с 4% до 2%). Наибольшее количество людей, которые по-прежнему готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной компании (34%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%)", - сказано на сайте КМИС.

Читайте такжеУкраинцы назвали политика года - опросСоциологи констатируют, что по сравнению с предыдущими годами готовность к участию в акциях социального протеста сначала выросла с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизилась до 40% в декабре 2017 года, и в последние 2 года растет (44% в 2018 и 48% в 2019 году.).

По мнению экспертов, рост протестных настроений связан со стремлением украинцев принимать участие в выборах.

"Мы оставили участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими как украинскими, так и международным исследованиями", - акцентировали в КМИС.

Как ранее сообщалось, эксперты рассказали, ждут ли президента Владимира Зеленского новые волны массовых акций протеста в Украине. По словам директора Фонда Демократические инициативы Ирины Бекешкиной, на данный момент протестные настроения очень низки.

Напомним, Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова выяснили, как украинцы относятся к новой власти.