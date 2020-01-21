В РФ тюрьмы лучше: экс-узник Кремля Карпюк оценил "ужасы" украинских СИЗО

Лукьяновское СИЗО не пригодно для использования, считает Николай Карпюк / ЛигаБизнесИнформ

Условия содержания в местах заключения в России лучше, чем в Украине, заявил бывший украинский политзаключенный в РФ, председатель общественной организации Украинский центр предотвращения пыток Николай Карпюк.

К такому выводу он пришел после посещения Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО).

"Мне пришлось пройти через много заведений несвободы на территории РФ, и, придя в Киевское СИЗО, я с болью для себя увидел, что уровень содержания, уровень порядка в российских СИЗО намного выше, чем у нас, в Украине... Я себе представляю, что если в таких ужасных условиях находится столичное СИЗО, то что же происходит в областях", - подчеркнул Карпюк на пресс-конференции в Киеве.

В качестве примера он привел состояние одного из корпусов Лукьяновского СИЗО, который называется Утка.

Читайте также"Редчайший идиот": в Сети ответили планирующему распродажу тюрем Малюське"Это угроза туберкулеза и других заболеваний не только для заключенных, но и для сотрудников самого СИЗО. Это невозможно просто представить, как в тех камерах, особенно на первом этаже этого корпуса, находятся люди. Там ни света нет, там грибок такой, что въелся, и его невозможно искоренить оттуда. Там не то, что штукатурка, а сами стены осыпаются в камерах. Ни канализации, ни вентиляции там нет. Каждый человек, который будет находиться в тех камерах, - у нее будут болезни позвоночника", - рассказал бывший узник Кремля.

О нарушении прав задержанных в Лукьяновском СИЗО также рассказал бывший политзаключенный, член правления ОО Украинский центр предотвращения пыток Алексей Сизонович.

"Это содержание заключенных в камерах, требующих капитального ремонта. На площади, где могут проживать 5-6 человек, проживает вдвое больше людей. Нет вентиляции, которая бы способствовала притоку воздуха, чтобы люди могли дышать свежим воздухом. Нет возможности сменить белье, то есть белье на складах, но она не выдается осужденным, а держится на складах. Киевское СИЗО находится в очень плачевном состоянии, там удерживать людей не представляется возможным", - добавил он.

Читайте такжеДесятки избитых: названо число пострадавших при подавлении бунта в СИЗО Кропивницкого

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил о планах по массовому сокращению тюрем и увольнению персонала.