В Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала

В Украине планируют создать частные СИЗО / hromadskeradio.org

Министр юстиции Денис Малюська заявил о планах по массовому сокращению тюрем и увольнению персонала.

Причиной стало то, что в проекте бюджета не удалось заложить увеличение финансирования пенитенциарной системы, подчеркнул министр в ходе презентации программы изменений в сфере юстиции To do list.

"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для достижения этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены. Это будет трудно, это будет сложно, это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет", - цитирует Малюську Укринформ.

Читайте такжеВ Украине анонсировали массовые увольнения: причины и кого коснетсяОн подчеркнул, что деньги, высвободившиеся после закрытия тюрем, планируется направить на создание надлежащих условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Кроме того, Малюська также сообщил о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. Министр считает, что это будет что-то наподобие хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.

Напомним, ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в Украине чрезмерное число учителей.