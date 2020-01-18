Скандал в СИЗО Киева: зэки спять по очереди на полу, а выбитые окна затыкают одеялами

В СИЗО Киева нашли вопиющие нарушения/ Cotidianul

В ходе проверки Киевского следственного изолятора мониторинговая группа Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обнаружила ряд существенных нарушений

В частности, проверка осуществлена работниками Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с представителями общественной организации Украинский центр предотвращения пыток Николаем Карпюком, Эдемом Бекировым и Алексеем Сизоновичем.

Было установлено, что большинство камер не оборудованы искусственным освещением, окна чрезмерно зарешечены, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Камеры не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией.

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В части камер отсутствуют стекла в окнах и не работает система отопления, из-за чего заключенным приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы данный вопрос был немедленно решен сотрудниками учреждения.

Также было установлено, что не все заключенные обеспечены собственным спальным местом, из-за чего были вынуждены спать по очереди или на полу. При этом в новом корпусе были обнаружены камеры в образцовом состоянии, которые никак не используются.

"Во время общения с родственниками заключенных установлено, что в следственном изоляторе до сих пор не решен вопрос с обеспечением вещевым имуществом. Несмотря на то, что лицам, взятым под стражу, предоставляются бесплатно постельные принадлежности и другие виды материально-бытового обеспечения, в учреждении продолжают "рекомендовать" их родственникам передавать в учреждения собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается", - сообщается по итогам проверки.

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Мониторинговая группа выявила, что в учреждении нарушались права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходили санитарную обработку, из-за чего медицинские сотрудники не контролировали состояние их здоровья во время пребывания в учреждении. Кроме того, заключенные, которые направляются из разных областей для рассмотрения их дел в судах Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в Киевском следственном изоляторе без первичного медицинского осмотра.

Рентгенологический кабинет изолятора содержится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии – стены покрыты плесенью, отсутствует вода, канализация практически не работает. Оборудование в кабинете устаревшее, рентгенологический и флюорографический аппараты не работают, в результате чего отсутствует возможность обследования заключенных.

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"Установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных имеются конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам", - подчеркивается по итогам проверки.

Отчет о результатах мониторингового визита будет направлен в Министерство юстиции Украины и Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил о планах по массовому сокращению тюрем и увольнению персонала.