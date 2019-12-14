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СИЗО превратят в отели со спецрежимом: Малюська поведал подробности

14 декабря 2019, 01:47

В Украине планируют превратить СИЗО в охраняемые отели со специальным режимом, которые смогут приносить деньги в госбюджет.

Глава Минюста Денис Малюська в эфире Сніданку з 1+1 рассказал, как будут работать новые частные СИЗО.

"Тюрем у нас слишком много, и это дорого обходится бюджету их содержать. Немало тюрем не заполнены даже наполовину, соответственно, с целью экономии бюджетных средств, мы планируем существенно сократить количество учреждений где находятся заключенные и сконцентрировать финансирование на тех, которые останутся. Это позволит повысить стандарты и повысить заработную плату тех, кто там работает", - рассказал министр.

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По данным министра, процесс строительства новых учреждений займет 4-5 лет.

"Такие СИЗО будут под украинской юрисдикцией. Это идея, мы сейчас разрабатываем нормативно-правовые акты под частные СИЗО. Это возможность привлечения частного капитала в эту сферу. Мы бы хотели начать проекты, в том числе и частные СИЗО уже в следующем году", - продолжил Малюська.

Также чиновник заверил, что частные колонии станут охраняемыми отелями со спецрежимом, которые смогут приносить государству доходы и помогут разгрузить переполненные СИЗО обычного образца.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил о планах по массовому сокращению тюрем и увольнению персонала. Причиной стало то, что в проекте бюджета не удалось заложить увеличение финансирования пенитенциарной системы, подчеркнул министр в ходе презентации программы изменений в сфере юстиции To do list.

Также Денис Малюська пожаловался на то, что его не устраивает размер зарплаты и сообщил, что по этой причине может даже уволиться.  В интервью 24 каналу чиновник сообщил, что зарплаты гогслужащего ему катастрофически не схватает на жизнь, и на данный момент он использует сбережения, полученные не предыдущей работе. Также Малюська заверил, что покинет должность, если ситуация не изменится.

видео СИЗО колония Украина Денис Малюська
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