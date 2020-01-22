"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник

В Киеве 12-летнего ребенка решили призвать в армию / Facebook.com

В Киеве повестку в армию из военкомата получил 12-лений ребенок, рассказала киевлянка Ирина Костюченко.

По словам женщины, сначала киевлянка подумала, что повестка адресована ее старшему, 20-летнему сыну, который не подлежит призыву, однако, рассмотрев повестку, оказалось, что там указано имя ее сына-школьника.

"Ребенку – только исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему – он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель", – написала она в Facebook.

Женщина предположила, что среднему сыну, родившемуся в январе 2008-го, "система накинула 5 лет": "Перепутала, пожалуй, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила".

"И вот теперь я думаю – мне 24 января 2020 в 9:00 появиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились? Рост 146 см измерили, вес в 39 кг, заглянули в зубы, которые до сих пор меняются, вчера один вот выпал, вторичные половые признаки типа волосяного покрова поискали, писюн измерили линейкой ... А то вдруг "уклоняется" пацан?", – добавила Костюченко.

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В комментариях к своему сообщению женщина добавила, что ошибочную повестку ее несовершеннолетнему сыну принесли из Голосеевского военкомата.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в стране призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.