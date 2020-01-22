  1. Главная
  3. Украина

"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник

22 января 2020, 10:50

Ошибочную повестку несовершеннолетнему принесли из Голосеевского военкомата.

призыв, Крым
В Киеве 12-летнего ребенка решили призвать в армию / Facebook.com

В Киеве повестку в армию из военкомата получил 12-лений ребенок, рассказала киевлянка Ирина Костюченко.

По словам женщины, сначала киевлянка подумала, что повестка адресована ее старшему, 20-летнему сыну, который не подлежит призыву, однако, рассмотрев повестку, оказалось, что там указано имя ее сына-школьника.

"Ребенку – только исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему – он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель", – написала она в Facebook.

Женщина предположила, что среднему сыну, родившемуся в январе 2008-го, "система накинула 5 лет": "Перепутала, пожалуй, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила".

"И вот теперь я думаю – мне 24 января 2020 в 9:00 появиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились? Рост 146 см измерили, вес в 39 кг, заглянули в зубы, которые до сих пор меняются, вчера один вот выпал, вторичные половые признаки типа волосяного покрова поискали, писюн измерили линейкой ... А то вдруг "уклоняется" пацан?", – добавила Костюченко.

Читайте такжеМинистр обороны рассказал, почему хочет "убить" призыв в армию

В комментариях к своему сообщению женщина добавила, что ошибочную повестку ее несовершеннолетнему сыну принесли из Голосеевского военкомата.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в стране призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.

военкомат армия призыв повестка
Сейчас вы просматриваете новость «"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:50
Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона
11:46
США ограничат въезд для граждан семи стран: кого коснется запрет
11:39
Ударить по автохамству: стало известно, как вырастут цены на парковку в центре Киева
11:33
Арест имущества и счетов: Укртрансгаз пожаловался в НАБУ и ГБР из-за мошенничества
11:28
День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства Фото Видео
11:27
"Выходи, хохол, резать буду": "киборг" рассказал о боях за ДАП
11:21
Почему 36 тысяч гривен для Анны Новосад – даже слишком много мнение
10:50
"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник
10:41
Стало известно, когда появится вакцина от китайского коронавируса
10:39
Дайте больше, мы голодаем: главный вывод из слезного интервью Новосад мнение
10:35
В Украине запустят новый этап медреформы: что изменится
10:11
Жуткое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку, есть погибший и пострадавшие
10:03
Смертельный коронавирус из Китая добрался до России
10:00
"Выставлю коньяк": Ляшко поманил украинцев выпивкой в обмен на сниженные платежки Видео
09:56
Гороскоп на 22 января всех знаков Зодиака: любовный нокаут, покровитель и скользкая дорожка
09:53
Два тела в шкафу: появились жуткие подробности кровавой резни в Киеве Видео
09:28
Зеленский едет на новую встречу с Путиным: в РФ раскрыли детали
09:24
День соборности Украины 2020: Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому
09:04
Чат с политологом и экономистом Олегом Соскиным
09:01
В Британии объяснили, как трезубец попал в число "террористических" символов
09:00
Погода в Украине ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение
08:52
Почему Зеленский не смог уволить Гончарука мнение
08:36
Сила в единстве: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Видео
08:28
Жертвой шторма Глория в Испании стал украинец - СМИ
08:04
Китайский коронавирус атакует: врач дала важные советы украинцам
08:01
Дракула сериал 2020: кровь, секс и самоанализ Видео
07:26
Смертельный коронавирус: в Китае возросло число жертв и инфицированных
07:22
Почему сокращение "поголовья" нардепов станет благом для страны мнение
07:15
Мир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт Видео
07:05
В Испании возросло число жертв мощного урагана Глория Фото
06:49
Минюст рискует превратить жизнь заключенных в ад мнение
06:45
День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020
06:15
Гороскоп для Стрельца: астролог рассказала, когда ловить удачу в 2020 году
06:06
Матовый маникюр 2020: лунный маникюр и красивый матовый френч фото Фото
05:55
Деми Роуз топлес показала свои сочные арбузики поклонникам
05:30
Какие женщины нравятся мужчинам: ученые дали ответ
05:11
Стрижка каре 2020 – удачная прическа на каждый день, варианты укладки фото Фото
04:40
День соборності України 2020 – картинки та привітання на словах Видео
04:27
"Срамота": Полина Гагарина засветила грудь под купальником-ниточкой
04:00
Когда не тянет в койку: топ-3 причин, снижающих желание секса
03:44
"Брутальное нарушение": Вятрович раскритиковал поляков за осквернение могилы воинов УПА
03:21
Стрельба в Запорожье: клиент подстрелил хозяина ресторана
02:53
Нажились на миллион: в Одессе кавказцы совершили дерзкое ограбление Видео
02:28
Расследование крушения Боинга МАУ: Иран попросил помощи у США и Франции
02:00
Почти полсотни людей на борту: в России горел траулер
01:34
Удаление и драма в концовке в видеообзоре матча Челси - Арсенал Видео
01:30
"Постучат по голове": эксперт спрогнозировал сроки отставки Гончарука
01:11
РФ раздает двуглавые паспорта детям-сиротам на оккупированном Донбассе
00:58
Ученые назвали продлевающий жизнь вид спорта
00:53
Стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться на поле
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять