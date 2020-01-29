Минкульт щедро отсыпал денег "правым" на молодежные движения - СМИ

Украинские националисты / DW

Руководство Министерства культуры распределило денежные средства - на молодежные и детские организации. Около половины этих денег получили националистические организации.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Страна со ссылкой на собственные источники. Всего в Минкульте распределили 20 млн гривен. Националисты получили около 8 млн гривен.

Информация о победителях конкурса уже обнародована - на сайте Минкульта, но документ еще должен утвердить своей подписью глава ведомства Владимир Бородянский.

По данным журналистов, деньги получит юридическое лицо из среды националистической организации группировки С14 – организация "Образовательная ассамблея" (сооснователь - Евгений Карась). В очереди на финансирование также значатся Национальный центр правозащиты, который возглавляет Денис Полищук - соратник Карася по С14.

Точно будут профинансированы проекты и других националистических организаций, в том числе СУМ (Союз Украинской Молодежи), Молодой Народный Рух, Молодежный Националистический Конгресс, Сокол свободы и т.п.

Напомним, ранее глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своих декабрьских заработных плат и премий - на общую сумму в 2,070 млн гривен.