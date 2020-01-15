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"Пол помыла?": Ницой распекла чиновницу Минкульта из-за шокирующей зарплаты

15 января 2020, 16:41

Писательницу возмутила заработная плата чиновницы, сумма которой достигла почти 400 тысяч гривен.

Лариса Ницой
Лариса Ницой / Скриншот

Писательница Лариса Ницой набросилась на заместителя министра культуры Ирину Подоляк. Причиной гневных высказываний стала задекларированный в декабре доход в размере 394 710 гривен.

"За что ее назначили на эту должность, я понимаю. За особые заслуги. "Львов гаварит па русски" – ее рук дело. "Обучение на языках меньшинств, вместо изучения языков меньшинств" в законах о языке и законе об образовании – ее рук дело", – возмутилась Ницой в Facebook.

При этом она поинтересовалась, какую необходимо делать работу, чтобы получать такую зарплату.

"Сегодня Ирина Подоляк получила 394 710 грн. за новую работу – заместителя министра. У меня вопрос, а что это за работа такая? Какой вид работ был выполнен на такие деньги? Нет, серьезно. Мы знаем расценки кафельщика. Мы знаем расценки по перевозке. Мы знаем, сколько стоят услуги сантехника. Сколько стоит поменять набойки на каблуках. Можно узнать расценки Минкульта? Какие виды работ за месяц надо сделать, чтобы получить за них 16 штук баксов?" – отметила писательница.

Кроме того, она потребовала от ведомства предоставить отчет по работе Подоляк.

"Это наши деньги ей заплатили. Сначала мы отчислили часть своих зарплат в бюджет, а их взяли и отдали Подоляк на зарплату и премию. Что она сделала хорошего? Как оно выглядит? Стены побелила во всем министерстве? Пол помыла? Что было сделано на 394710 грн? Покажите, куда пошли наши деньги!" – подчеркнула Ницой.

Как ранее сообщал Главред, глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители навыписывали себе зарплат на сумму более чем 2 млн гривен.

Минкульт зарплаты Лариса Ницой
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