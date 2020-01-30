Скандал со слежкой за Йованович: Рябошапка пролил свет на расследовании

Руслан Рябошапка / УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал о расследовании по делу о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. По его словам, американские и украинские правоохранители вряд ли создадут совместную следственную группу.

"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы", - рассказал глава ГПУ в интервью Интерфакс -Украина.

При этом он указал, что не знает о подобной практике. Кроме того, Рябошапка отметил, что каждая сторона проводит свое расследование.

Как ранее сообщал Главред, в США Палата представителей обнародовала новые документы, подтверждающие информацию о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович.