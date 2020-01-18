Новый эпизод в "сериале" об импичменте Трампа: за Йованович следили

В деле об импичменте Трампа появились новые документы / Reuters

В США ситуация с импичментом Дональда Трампа не утихает. На сей раз Палата представителей обнародовала новые документы, предоставленные бывшим бизнес-партнером личного юриста президента США Львом Парнасом, подтверждающие информацию о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович, которую Юрий Луценко в бытность генпрокурором называл "дурой".

По информации, документы включают новую информацию о возможном наблюдения за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Среди документов - скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщение с телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович.

Снимок экрана, оставленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (Доверенные лица - ред.) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе". Гайд отвечает: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет гайд: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И коротко добавляет: "Это подтверждает, что у нас внутри есть человек".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Парнас сказал Харви в апреле, что будет иметь беседу с "генеральным прокурором, которого освободил Байден", а именно - Виктором Шокиным. Парнас также вспоминает тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Оба прокуроры говорили с Джулиани о поиске компромата на Байдена, передает CNN.

В то же время в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм говорится, что обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента могут нанести стране и её институтам значительный ущерб.

"Утверждённые демократами из палаты представителей статьи импичмента угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб нашим институтам и нашей стране. Президент рассчитывает на завершение этого предвзятого и неконституционного импичмента. Конгрессу пора обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования", — отметила Гришэм.

Читайте такжеВ США начался процесс импичмента ТрампаНапомним, ранее в Сети обнародовали видео, на котором в 2016 году Лев Парнас общается с американским лидером и экс-главой ГФС Романом Насировым.

"Вот человек - "я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего о нем не знаю", а также Лев Парнас, и Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины в Мар-а-Лаго в декабре 2016 года", - написал адвокат Джозеф Бонди в своем Twitter-аккаунте в комментарии к обнародованному ролику.